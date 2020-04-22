Институт РАН развивает технологию цифровых двойников для безопасности в атомной отрасли

МОСКВА, 22 апреля./ТАСС/. Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ) активно развивает технологию цифровых двойников для анализа и прогнозирования событий на российских и мировых ядерных объектах, сообщил ТАСС создатель и научный руководитель ИБРАЭ, академик РАН Леонид Большов.

Цифровой двойник - цифровая (компьютерная) модель, описывающая (моделирующая) физические процессы, протекающие на АЭС или на любом другом объекте или установке в самых разных условиях.

"Технология цифровых двойников показала свою высокую эффективность в автомобильной промышленности, сокращая количество физических крэш-тестов автомобилей. В атомной энергетике реально экспериментировать с тяжелыми авариями нельзя, поэтому на протяжении многих лет основным инструментом обоснования безопасности, к примеру АЭС, является расчетное моделирование разных процессов. По мере развития средств моделировании и вычислительной техники, появилась возможность реалистично описывать геометрию, расположение и физические процессы на АЭС при вводе в эксплуатацию, а также отклонения в работе, вплоть до тяжелых аварий. Это так называемая технология цифровых двойников, и Россия тут не на последнем месте в мире. Мы в ИБРАЭ эту технологию сегодня активно развиваем", - сказал академик.

В качестве примера он назвал создание специалистами ИБРАЭ совместно с коллегами из Института по эксплуатации атомных станций (ВНИИАЭС) цифрового двойника первого блока Нововоронежской АЭС.