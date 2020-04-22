Неизрасходованные средства бюджета в 2020 году направят на борьбу с пандемией

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Неизрасходованные бюджетные средства по итогам первого квартала 2020 года планируется потратить на реализацию задач по борьбе с пандемией коронавируса в РФ, недавно созданная комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований реализует данную инициативу, сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, который входит в состав комиссии.

"Весь массив предложений, который идет сейчас через комиссию, можно объединить одной характеристикой: сейчас неэффективно расходуемые средства, предусмотренные в бюджете текущего года по всем разделам бюджетной классификации по итогам первого квартала, собираются и направляются в резервный фонд с учетом того, что эти деньги можно потом из резервного фонда перераспределить на вновь возникающие жизненно необходимые расходы. В частности, на борьбу с пандемией коронавируса", - пояснил Рябухин.

В качестве примера сенатор привел меры по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и возведению госпиталей для заразившихся. Рябухин не уточнил, о каком именно объеме неизрасходованных средств может идти речь, данных по итогам первого квартала пока нет. Он добавил, что процесс перераспределения неизрасходованных средств нужно формализовать, чтобы не нарушать требований Бюджетного кодекса, а также привести эти изменения в соответствие с федеральным законом о бюджете.

"Оперативные изменения по бюджетной классификации, которые возникают в ходе исполнения, администрирования бюджетного процесса текущего года, мы должны протокольно оформить в комиссии, это происходит почти каждый день", - подчеркнул Рябухин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий правительству РФ перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Данный закон также предусматривает создание комиссии Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде в связи с финансированием мероприятий по борьбе с коронавирусом.