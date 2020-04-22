Объем налоговых льгот для компаний Москвы превысит 170 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Общий объем льгот, введенных для предприятий столицы, работавших до начала режима повышенной готовности, вместе с поддержкой в рамках пакетов антикризисных мер в связи с пандемией превысит 170 млрд рублей, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Москва сохранит все утвержденные льготы для столичного бизнеса, которые действовали до начала ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Их объем составит 106 млрд рублей. А с учетом утвержденных [мэром] Сергеем Собяниным антикризисных мер московскому бизнесу в 2020 году будет оказана поддержка в объеме более 170 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В текущем году столичным компаниям предоставлены льготы по налогу на имущество, прибыль, а также транспортному и земельному налогам. Некоторые категории предпринимателей уплачивают налоги по упрощенной и патентной системе налогообложения по пониженной ставке. Также впервые зарегистрировавшимся индивидуальным предпринимателям по-прежнему предоставляются налоговые каникулы на два года.

Как отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении, новые антикризисные меры станут дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволят московскому бизнесу дополнительно уменьшить издержки. Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что эти меры позволят поддержать около 21 тыс. московских компаний, они предусматривают продление сроков уплаты налога на имущество, землю и торгового сбора, освобождение от арендных платежей за городское имущество, субсидирование малого и среднего предпринимательства, отдельные нормы для поддержки строительной отрасли, а также меры, стимулирующие коммерческих арендодателей снижать арендную плату для компаний.

Меры поддержки

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Позднее в столице был принят второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

Кроме того, 15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. На конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.