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Mail.ru Group запускает продажи умной колонки "Капсула"

Цена устройства - 7 990 рублей
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Mail.ru Group в среду открывает продажи умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Капсула" умеет находить нужную информацию в интернете, подсказывать прогноз погоды, сообщать стоимость авиа и ж/д билетов и какие фильмы идут в кино, рассказывать забавные факты или цитату дня, перечисляют в компании. Колонка интегрирована с системами умного дома: с ее помощью можно будет управлять электроприборами, розетками и другой техникой.

В "Капсуле" присутствуют элементы дополненной аудиореальности. "При чтении вслух определенных сказок, список которых мы регулярно пополняем, колонка подбирает подходящие под рассказ звуки, спецэффекты и фоновую музыку. Функция включается по команде: "Маруся, давай вместе почитаем сказку", - рассказали в компании. Кроме того, в "Капсуле" предусмотрена функция онлайн-звонков, которая позволит пользователям с аккаунтом "ВКонтакте" звонить своим друзьям в соцсети.

По словам вице-президента Mail.ru Group Анны Артамоновой, компания приняла решение выпустить колонку в открытую продажу сейчас, даже несмотря на закрытие многих офлайновых магазинов из-за карантина. В таких условиях, считает Артамонова, пользователи смогут полноценно ознакомиться с устройством, которое, возможно, поможет организовать домашний досуг во время самоизоляции.

Продажи ограниченной серии "Капсулы" начинаются в онлайн-формате: в интернет-магазинах "М.Видео", "Связного", "Ростелекома", "Мегафона", в интернет-магазинах Ozon и AliExpress. Колонка продается по цене 7 990 рублей и 6 990 рублей - для тех, кто оформил предзаказ на официальном сайте устройства до 21 апреля.

В 2018 году на российский рынок умных колонок вышел "Яндекс" с "Яндекс.Станцией". Помимо "Яндекса" и Mail.ru Group, разработки собственных "умных" колонок в России ведут Сбербанк и МТС. Выход колонки от МТС планируется в первом полугодии этого года, заявляли ранее в компании.

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