Россияне стали на 20% больше скупать соль из-за профилактики заражения коронавирусом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Производители соли отмечают увеличение заказов после публикации рекомендаций Минздрава о промывке слизистых оболочек носа соляным раствором для профилактики заражения коронавирусом нового типа. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

"После публикации Минздравом России данных рекомендаций (9 апреля 2020 года) количество заказов на поставки соли, получаемых производителями со стороны дистрибьюторов, выросло на 20%, отмечают производители данного вида продукции, входящие в Руспродсоюз. По словам дистрибьюторов, они наблюдают рост приобретения соли гражданами страны для использования в целях профилактики", - сказал он.

Леонов напомнил, что одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения РФ, является промывка слизистых оболочек носа соляным раствором.

Производственные мощности отечественных предприятий способны на 100% удовлетворить текущий повышенный спрос, а также дополнительно выпустить необходимое количество соли в случае его роста, подчеркнул он.

Леонов также сообщил, что цены на соль у российских производителей не изменились. Средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3,5 тыс. рублей, сопоставима с уровнем цен двухлетней давности и до сих пор является самой низкой на пищевую соль в мире. При этом общий объем рынка пищевой соли за год вырос на 3,5% - с 331,2 тыс. тонн в первом квартале 2019 года до 342,6 тыс. тонн в первом квартале 2020 года. Годовой рост производства у отдельных компаний достиг 9%.