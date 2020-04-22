Как бизнес в регионах переживает пандемию

ТАСС, 22 апреля. Отрасли, которые наиболее сильно пострадали от введенных во многих регионах страны ограничительных мер в связи с распространением нового коронавируса, продолжают работать и сохраняют персонал.

На эту тему Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

В этом им помогают льготные кредиты, временный обмен сотрудниками и создание собственных фондов. О том, как пострадавшие отрасли сумели приспособиться к новым условиям, узнали корреспонденты ТАСС. Ранее правительство РФ утвердило перечень из девяти пострадавших отраслей: авиа- и автоперевозки, культура и организация досуга, спорт и физкультурно-оздоровительная отрасль, гостиничный бизнес, общепит, туристическая отрасль, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, выставочная сфера, бытовые услуги. Антикризисные займы Одна из сложностей, с которыми пришлось столкнуться бизнесу в этот период, - выплата зарплат при полном закрытии компаний или существенном сокращении оборота, а также возврат кредитов. Например, сеть фитнес-клубов предпринимателя из Оренбурга Сергея Игохина, где работают 60 человек, почти месяц закрыта из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Этот бизнес попал в число наиболее пострадавших сфер, поэтому его основателю удалось воспользоваться мерами банковской поддержки.

На эту тему Меры ЦБ РФ в условиях пандемии коронавируса. Как собираются поддержать бизнес и граждан

"Мы получили отсрочки по обязательным ежемесячным платежам по ранее выданным кредитам, которые мы брали на развитие бизнеса и строительство здания, нам их перенесли на осень, причем вопрос решился буквально по звонку. Вторая мера - зарплатный кредит под 0% сроком на полгода, это тоже решилось достаточно быстро, в течение трех-четырех дней. Мы приехали только на подписание, все остальное менеджеры сделали сами. Основная задача сейчас - сохранить коллектив и регулярную выплату заработной платы, потому что фитнес-клубы не работают, и неизвестно, сколько продлятся ограничения. В этот момент любые послабления, любые высвободившиеся деньги направляются на выплату заработных плат", - сказал Игохин. По словам предпринимателя, льготное кредитование помогает справиться с оперативными задачами, чтобы можно было пересмотреть бизнес-модель на будущее, подстроиться к работе в новых условиях, но оно не решает возникшие у бизнеса проблемы полностью. В Свердловской области также поддерживают предпринимателей, в том числе льготными займами. Местный фонд поддержки предпринимательства запустил новый заем "Антикризисный", по которому не требуется залог. Как рассказал заместитель директора фонда Валерий Пиличев, сумма займа может составлять от 100 до 300 тысяч рублей под 6% годовых с отсрочкой оплаты тела кредита на шесть месяцев. Заем выдается на 12 месяцев, его целевое назначение - выплата зарплат, задолженности по заработной плате и оплата арендной платы. Первой компанией, воспользовавшейся этим видом поддержки, стало предприятие Koffer AG, выпускающее боксы-багажники и автомобильную электронику. "Поскольку это кредит целевой, то мы его, соответственно, и используем на оплату аренды и выплату заработной платы сотрудникам. Кредит действительно выручит нас в ближайшие пару месяцев и даст нужную поддержку в совокупности с другими мерами, принимаемыми руководством компании", - сказал ТАСС тим-лидер компании Павел Лебедев. По его словам, в компании понимают: по итогам апреля она неизбежно понесет убытки, и их размер зависит от эффективности работы в кризисный период. "Наша задача в текущей ситуации второй показатель деятельности предприятия - денежный поток - оставить положительным, поэтому приняли решение воспользоваться льготным займом от фонда", - отметил он. Взаимовыручка Предприниматели и сами стараются помогать друг другу. В Сахалинской области по инициативе местных предпринимателей власти создали фонд материальной помощи для временно не работающих из-за режима самоизоляции граждан. Деньги в фонд временно вносят бизнесмены и общественники Сахалинской области. Материальную поддержку оттуда могут получить люди, которым не платят зарплату, потому что предприятие не может осуществлять экономическую деятельность в период пандемии коронавирусной инфекции.

На эту тему Как рестораны "подвешивают" еду для врачей, а Faberlic и Bosco делают маски и санитайзеры

Общая сумма денежных средств, находящихся в фонде, пока не уточняется. Однако правительство Сахалинской области уверяет, что денег хватит на всех заявителей. По информации областных властей, в "кассу" уже поступило 37 заявлений, 17 из них уже находятся в работе. Тим-лидер компании Koffer AG (Свердловская область) Лебедев также рассказал, что в бизнес-сообществе тоже приходят на выручку друг другу. В конце марта компания обратилась к арендодателям всех площадок с просьбой снизить арендные платежи на 50% на ближайшие три месяца. "У нас есть положительный результат практически по всем арендодателям", - сообщил он. Некоторые арендодатели пошли навстречу и отменили арендную плату на период карантина в сфере общественного питания, рассказал ТАСС управляющий партнер ресторанной группы "Люксъ", которая включает в себя 10 заведений на Черноморском побережье и в горах Сочи, Владимир Масютин. Чтобы выплатить заплату сотрудникам за март, ему пришлось взять кредит. Российские сети ресторанов быстрого питания "Теремок" и пекарен "Буше", которые вынуждены были закрыть половину своих точек в Санкт-Петербурге, договорились о другой форме взаимопомощи. Обе сети решили, что будут временно трудоустраивать своих сотрудников в службу доставки Wildberries. Аналогичным образом служба доставки продуктов iGoods (Санкт-Петербург), которая из-за растущего спроса на ее услуги планирует за месяц нанять 2,5 тыс. курьеров, договорилась о трудоустройстве сотрудников ресторанов быстрого питания KFC. Таким образом, сети спасают своих сотрудников, помогая удовлетворить растущий спрос на курьеров. В Петербурге спрос на них вырос на 70% за прошедший месяц. Меры поддержки В некоторых регионах власти вместе с предпринимателями только разрабатывают необходимые меры поддержки. Например, Уральская ассоциация туризма в кооперации со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и Российским союзом туриндустрии сейчас разрабатывают проект, направленный на переобучение и перепрофилирование сотрудников, которые остались не востребованы после снижения потока клиентов у отелей.

На эту тему Удаленка: как заработать во время самоизоляции