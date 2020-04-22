Российские отельеры просят МЭР продлить действие свидетельств о классификации гостиниц

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Отельеры попросили Минэкономразвития РФ продлить действие свидетельств о классификации гостиниц на категорию звездности, так как многие гостиничные объекты не имеют возможности заплатить за получение нового свидетельства от 15 до 200 тыс. рублей из-за введенных ограничений работы в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее письмо направил вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Алексей Кожевников на имя замглавы министерства Сергея Галкина, оно есть в распоряжении ТАСС.

"Уважаемый Сергей Сергеевич, прошу Вас дать поручение проработать вопрос о регламенте продления действия свидетельств о присвоенной ранее категории гостиницам. Это особенно важно с учетом того, что туристическая отрасль включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции секторов российской экономики", - говорится в письме.

Как пояснил ТАСС автор письма, предоставление гостиничных услуг без такого свидетельства влечет за собой административную ответственность с наказанием в виде штрафа вплоть до закрытия отеля на 90 дней.

"Гостиничная деятельность носит разрешительный характер, исключение составляют отели до 15 номеров, у которых есть запас времени до 2021 года. Поскольку во многих регионах России введен режим повышенной готовности, а также большинство гостиничных объектов вынужденно приостановили свою работу и находятся в режиме простоя, следовательно, у них отсутствует выручка и возможность заплатить за получение нового свидетельства от 15 до 200 тыс. рублей. Таким образом, получение разрешительных документов стало проблематичным и неподъемным", - рассказал Кожевников.

Он отмечает, что 3 апреля было принято постановление правительства РФ "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году", дающее отсрочку в получение разрешительных документов, где затронуты многие отрасли, за исключением гостиничной.

ТАСС направил запрос в Минэкономразвития РФ.

Ограничения и поддержка

С 28 марта по 1 июня 2020 года все пансионаты, дома отдыха, гостиницы и другие объекты временного размещения ограничили прием и размещение гостей. Исключения делаются только для граждан, которые находятся в служебных командировках. По данным сервиса онлайн-касс "Эвотор", на 30 марта свою деятельность приостановили 65% гостиниц по всей России.

Ранее правительство РФ утвердило перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Среди них авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Кабинет министров принял пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы. Кроме того, президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами правительства потребовал начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.