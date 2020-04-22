Сбербанк начал выдачу кредитов под 0% на зарплату компаниям, которые не были его клиентами

"Мы с коллегами из МЭР и ФНС разработали механизм, который помогает учитывать обращение потенциального заемщика по кредиту под ноль (процентов) в различные банки. Этот механизм отработан, и с понедельника (20 апреля - прим. ТАСС) мы уже начали прием заявок от не наших клиентов, уже 20 кредитов выдано", - сказал он.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сбербанк начал выдавать кредиты под 0% на зарплату компаниям, которые ранее не были клиентами банка, сообщил журналистам зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Попов также отметил, что с момента запуска программы беспроцентного кредитования в Сбербанк обратились более 9 тыс. компаний, 2,5 тыс. предприятий уже получили такие кредиты, а свыше 160 тыс. сотрудников этих компаний получили зарплаты.

О программе

Для поддержания занятости правительством была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

В материалах правительства отмечалось, что совокупный объем кредитов для малого и среднего предпринимательства может составить до 350 млрд рублей, из них две трети - 200 млрд рублей - покрывает государство.

18 апреля Минэкономразвития сообщило, что пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд рублей.

Ранее Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия.