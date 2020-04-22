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Группа компаний "Дело" консолидировала 99,6% акций "Трансконтейнера"

Общая стоимость этого пакета акций превысила 120 млрд рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" в лице "Дело Центр" консолидировала 99,6% акций "Трансконтейнера", говорится в сообщении контейнерного оператора.

Ранее "Дело" выиграло аукцион по продаже контрольного пакета компании, который был в собственности у РЖД. Сейчас завершен выкуп акций у миноритариев - банка ВТБ и "Енисей Капитала" - по обязательной оферте.

Ранее миноритарные акционеры предъявили к выкупу 6 897 511 акций (49,641%). Цена покупки одной акции - 8 679,52 рубля, стоимость всего пакета - 59,9 млрд рублей. Общая цена 99,6% акций, которые консолидировала группа "Дело", превысила 120 млрд рублей. Финансирование выкупа акций осуществлялось за счет привлечения кредитной линии Сбербанка.

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс". Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и "Трансконтейнер".

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Россия
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