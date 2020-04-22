Эксперт: спрос на нефть в еврозоне поднимется не ранее 2024 года

РИМ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Цены на нефть будут продолжать снижаться на фоне уменьшения мирового спроса, спровоцированного кризисом в условиях пандемии коронавируса. Как корреспонденту ТАСС сказал в среду, комментируя последние обвалы на нефтяном рынке, ведущий исследователь итальянского Института иностранных дел (IAI) Лука Франдза, ожидать повышения спроса на нефть до докризисного уровня можно не раньше конца 2024 года.

"Падение цены на нефть, хотя и было усугублено в марте началом пандемии, в основном продиктовано превышающем спрос предложением. И, хотя Россия и Саудовская Аравия в рамках ОПЕК достигли соглашения о снижении производства, это капля в море, и поскольку все хранилища заполнены, цена будет оставаться низкой, в том числе и после 1 мая, когда войдет в силу достигнутая договоренность", - сказал эксперт. "Обычно спрос на нефть постепенно повышается на фоне низких цен, однако из-за дополнительных вводных (таких как пандемия) восстановление спроса будет долгим, и в еврозоне спрос может вернуться на докризисный уровень не раньше последнего квартала 2024 года", - продолжил он. Франдза разделяет прогноз, что по итогам года нынешнее снижение спроса может быть самым большим в истории.

По мнению эксперта, следствием этих процессов в США может стать разорение компаний, производящих сланцевую нефть. Причем исследователь видит два вероятных сценария. "На данном этапе могут разориться только маленькие компании, которые могут быть приобретены более крупными. Другой сценарий, намного более драматичный, может произойти при разорении представителей среднего и крупного сегмента добывающей отрасли, что может повлечь крах финансирующих их институтов, и это будет иметь эффект домино для всей мировой экономики", - полагает эксперт.

Он также отметил, что производство сланцевой нефти частично восстановится с повышением цен, но это восстановление займет много времени, и американская биржа не склонна поддерживать этих производителей на фоне их потерь. "И в этой ситуации производители сланцевой нефти попадают в определенную зависимость от ОПЕК и ее главных игроков - России и Саудовской Аравии, договоренность которых поможет повысить цены на нефть", - сказал собеседник агентства. Франдза указал, что мировой рынок в целом не заинтересован в слишком низкой цене на нефть, так как это может привести к нарушению общего экономического баланса.

Договоренность ОПЕК+

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн баррелей в сутки, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.