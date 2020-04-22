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Колебания курса рубля
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,5 рубля

Курс евро поднялся до 84,14 рубля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 0,28%, до отметки в 77,295 рубля, курс евро - на 0,19%, до 83,875 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:04 мск курс доллара находился на отметке в 77,5 рубля (+0,54%), а курс евро на уровне 84,14 рубля (+0,5%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:01 мск, индекс Мосбиржи терял 0,4% и достигал отметки в 2478,03 пункта, индекс РТС снижался на 0,5%, до 1007,08 пункта.

К 10:06 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,08%, до 2485,97 пункта, а РТС - 0,05%, до отметки в 1011,60 пункта.

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РоссияКолебания курса рубля
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