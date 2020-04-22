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"Росводоканал" стал партнером платформы для самозанятых ASKeDO

Предполагается, что в 2020 году площадка будет интегрирована с сайтами предприятий группы в нескольких городах

МОСКВА, 22 апреля./ТАСС/. "Росводоканал" стал партнером универсальной цифровой платформы для заказа различных бытовых услуг ASKeDO. На платформе будут размещены более 120 категорий услуг и сервисов, сообщает в среду пресс-служба компании.

"Маркетплейс предлагает более 120 категорий различных бытовых услуг, в том числе в сфере водоснабжения и водоотведения. Потребитель может установить мобильное приложение ASKeDO или заказать их на одноименном сайте за считанные минуты", - пояснили в пресс-службе.

В этом году площадка будет интегрирована с сайтами предприятий группы в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени, став частью программы "Росводоканала" по развитию клиентских сервисов.

"Маркетплейс ASKeDO важен и как социальный проект, который позволяет малому бизнесу и самозанятым специалистам получать заявки, в том числе абонентов "Росводоканала". После завершения карантина этот инструмент станет одним из самых доступных и удобных способов для индивидуальных предпринимателей, чтобы восстановить и, мы надеемся, приумножить объем заказов, чтобы быстрее справиться с последствиями вынужденного простоя", - цитирует пресс-служба генерального директора группы компаний Антона Михалькова.

"Росводоканал" - крупнейший в РФ частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением группы компаний "Росводоканал" работают семь региональных водоканалов страны, обслуживающих свыше 5,5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. "Росводоканал" эксплуатирует 16,5 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 557 млн куб. м воды.

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