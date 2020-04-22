{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сбербанке сообщили о росте доли россиян, регулярно делающих накопления

Доля тех, кто регулярно откладывает, выросла за год с 27% до 35%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Доля россиян, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть дохода, за последний год выросла на 8 п. п. и достигла 35%. Такие результаты приводит дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование жизни".

"Год назад, весной 2019 года, доля опрошенных, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть доходов, составила 27%, а в начале апреля 2020 года - уже 35%. При этом в 22 городах из 37, в которых проходил опрос, доля тех, кто старается регулярно откладывать, превысила средний показатель в 35%", - указано в исследовании.

Самая большая доля людей, регулярно пополняющих сбережения, согласно результатам исследования, живет в Ярославле, Саратове, Рязани, Нижнем Новгороде и Тольятти.

При этом, самая распространенная цель накоплений - финансовый резерв на непредвиденные обстоятельства. "Люди почти перестали откладывать на путешествия и отдых. В то же время втрое выросло число тех, кто хочет получать дополнительный доход от инвестирования сбережений", - отмечает Сбербанк.

По сравнению с летом 2019 года существенно изменились и цели накоплений. 52% респондентов сообщили, что копят на случай непредвиденных обстоятельств - болезней, аварий, несчастных случаев. Количество людей, откладывающих на эти цели, выросло на 33%. Вторая по популярности цель накоплений - финансовая поддержка детей. На это откладывают 31% опрошенных (их число выросло на 59%).

Исследование подготовлено по итогам опроса, проведенного в апреле 2020 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Около 80% иностранных производителей лекарств подключились к системе маркировки в России
В настоящее время в системе мониторинга движения лекарственных препаратов зарегистрировано 292 иностранных производителя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС