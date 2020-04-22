В Сбербанке сообщили о росте доли россиян, регулярно делающих накопления

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Доля россиян, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть дохода, за последний год выросла на 8 п. п. и достигла 35%. Такие результаты приводит дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование жизни".

"Год назад, весной 2019 года, доля опрошенных, которые стараются регулярно откладывать какую-то часть доходов, составила 27%, а в начале апреля 2020 года - уже 35%. При этом в 22 городах из 37, в которых проходил опрос, доля тех, кто старается регулярно откладывать, превысила средний показатель в 35%", - указано в исследовании.

Самая большая доля людей, регулярно пополняющих сбережения, согласно результатам исследования, живет в Ярославле, Саратове, Рязани, Нижнем Новгороде и Тольятти.

При этом, самая распространенная цель накоплений - финансовый резерв на непредвиденные обстоятельства. "Люди почти перестали откладывать на путешествия и отдых. В то же время втрое выросло число тех, кто хочет получать дополнительный доход от инвестирования сбережений", - отмечает Сбербанк.

По сравнению с летом 2019 года существенно изменились и цели накоплений. 52% респондентов сообщили, что копят на случай непредвиденных обстоятельств - болезней, аварий, несчастных случаев. Количество людей, откладывающих на эти цели, выросло на 33%. Вторая по популярности цель накоплений - финансовая поддержка детей. На это откладывают 31% опрошенных (их число выросло на 59%).

Исследование подготовлено по итогам опроса, проведенного в апреле 2020 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.