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Россия согласовала с Белоруссией поставки 7 тыс. тонн гречихи и почти 2 тыс. тонн риса

При этом РФ уже поставила в республику почти 3 тыс. тонн гречневой крупы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия согласовала с Белоруссией поставки 7 тыс. тонн гречихи и почти 2 тыс. тонн риса. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить производство гречихи в республике в связи с якобы появившимися сложностями с поставками гречневой крупы из России.

"Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тыс. тонн гречихи и почти 2 тыс. тонн риса. Учитывая масштабы российского производства и наших внутренних запасов гречки, мы согласовали такие поставки для наших белорусских партнеров", - сказала она, пояснив, что договоренность была достигнута 13 апреля в ходе телефонного разговора председателя правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса.

Как сообщила российский вице-премьер, по итогам переговоров отечественные производители и фитосанитарная служба вступили в переговоры с белорусской стороной и 15 апреля сельхозтоваропроизводители Алтайского края отгрузили белорусской стороне 538 тонн гречки.

"Всего по состоянию на сегодняшний день в Республику Беларусь уже поставлено 2756 тонн российской гречки", - добавила она.

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