Выборы следующего президента банка БРИКС состоятся в мае

ШАНХАЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС проведет в мае специальное заседание для выбора следующего президента этого финансового института. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, опубликованном в среду по итогам состоявшегося 20 апреля в удаленном формате пятого ежегодного заседания совета.

"Совет управляющих принял решение о том, что его шестое ежегодное заседание состоится в России в 2021 году. Было также решено, что совет в мае 2020 года проведет специальное заседание для избрания следующего президента банка", - указывается в заявлении. В настоящее время президентом банка является индиец Кундапур Ваман Каматх.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI саммита БРИКС в Форталезе (Бразилия) в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Советом директоров НБР к настоящему времени было одобрено свыше 50 инвестиционных проектов на сумму более $15 млрд. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

В марте этого года Совет директоров НБР одобрил предоставление 7 млрд юаней (около $987 млн) Китаю на борьбу с коронавирусом. Это первая программа банка по оказанию экстренной помощи в ответ на вспышку коронавируса в одной из стран - членов, также это крупнейший заем НБР по состоянию на сегодняшний день.