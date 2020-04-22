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Белоруссия запретила ввоз овец и коз из Ивановской области

Зарегистрированы случаи заболевания животных оспой, пояснили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Белоруссия временно ограничила со среды ввоз овец и коз из Ивановской области России из-за оспы. Об этом сообщает на своем сайте Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

"По информации Международного эпизоотического бюро, в Ивановской области зарегистрированы случаи заболевания оспой овец и коз. В связи с этим с 22 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона убойных, племенных и пользовательских овец и коз, восприимчивых диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули)", - сказано в сообщении ведомства. Кроме того, под запрет попали молоко и молочная продукция от этих животных, кожевенное, рогокопытное сырье, шерсть, козий пух.

"Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этого региона", - сказано в сообщении. Департамент указал на необходимость введения дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты животноводческих объектов в республике всех форм собственности.

Оспа овец и коз - высококонтагиозная особо опасная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных поражений.

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