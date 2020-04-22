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Исследование: россияне увеличили покупки ноутбуков и телевизоров

По данным сервиса "Яндекс.Маркет Аналитика", это связано с ростом курса доллара
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россияне увеличили покупки ноутбуков, телевизоров и холодильников с ростом курса доллара с январе-марте 2020 года, а также на 20-30% увеличили траты на акустические системы, ПК и планшеты. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Маркет Аналитика" о влиянии курса доллара к рублю на онлайн-заказы техники в период с 1 января по 7 апреля.

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По данным "Яндекс.Маркет Аналитики", на фоне роста курса доллара покупатели стали больше тратить на акустические системы, варочные панели, ПК, утюги, планшеты и посудомоечные машины. Рост курса валюты, отмечается в исследовании, также побуждает чаще покупать и тратить больше на вертикальные пылесосы, игровые приставки, стиральные машины и телевизоры. Высокий спрос эксперты также отметили на холодильники.

"Количество онлайн-заказов ноутбуков выросло на 83% в марте 2020 года по отношению к февралю того же года, а телевизоров - на 54%. Вместе с ростом курса россияне стали тратить больше на акустические системы (средний чек в марте на 35% больше, чем в феврале), телевизоры (на 23%) настольные компьютеры (на 23%) и планшеты (на 14%)", - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что может быть несколько причин роста среднего чека: "либо покупатели начинают выбирать более дорогие модели, ожидая повышения курса, либо ретейлеры оперативно поднимают цены на эти товары". На рост спроса на ноутбуки и телевизоры, как считают эксперты, также мог повлиять и переход на удаленную работу.

По состоянию на 22 апреля 10:30 мск доллар находился на отметке в 77 рублей (-0,1%), а курс евро на уровне 83,64 рубля (-0,09%).

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