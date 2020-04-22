Минтранс ожидает роста на 10% международных грузоперевозок с транзитом санкционных товаров

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Транзит санкционных товаров позволит увеличить объем международных грузовых перевозок по территории РФ более чем на 10%. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Алексей Семенов, слова которого приводятся в пресс-релизе Минтранса.

"Открытие транзита санкционных товаров за счет внедрения цифровых технологий позволит увеличить объем международных грузоперевозок по территории нашей страны более чем на 10%. При этом российские транспортные коридоры обладают высоким потенциалом дальнейшего увеличения транзита за счет меньшей протяженности и сроков доставки по сравнению с морскими маршрутами", - сказал заместитель министра транспорта.

Проекты транзитных перевозок

Ранее "РЖД Логистика" и UTLC ERA начали тестовые транзитные перевозки санкционных товаров из Европы в Китай по железной дороге, а Россия и Казахстан провели успешный пилотный проект мониторинга транзита на автомобильном транспорте в рамках ЕАЭС. Кроме того, в рамках пилота 40-футовый контейнер компании Maersk с промышленной продукцией отправлен из Финляндии в Южную Корею с использованием навигационной пломбы. Для санкционного транзита используются электронные навигационные пломбы российского производства, предоставленные оператором системы отслеживания перевозок - компанией "Центр развития цифровых платформ".

"Подключение различных видов транспорта к этой системе обеспечивает цифровую прослеживаемость товаров на протяжении всей цепочки перевозки. Это абсолютно новые возможности для развития мультимодальности", - добавил директор департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрий Баканов, слова которого приводятся в пресс-релизе министерства.