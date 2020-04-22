В Карелии до конца года отремонтируют более 140 км региональных трасс и дорог

ТАСС, 22 апреля. Более 140 километров региональных трасс в Карелии и дорог в Петрозаводске планируется отремонтировать в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе аппарата Совета безопасности России.

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев возглавляет госкомиссию по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия Республики Карелия. Как отмечается в пресс-релизе, госкомиссия уделяет отдельное внимание развитию транспортной инфраструктуры региона.

"В 2020 году планируется выполнить ремонт 119 километров автомобильных дорог регионального значения и 21,8 километров дорог в Петрозаводске", - говорится в сообщении. В течение года в Карелии планируется ввод в эксплуатацию нескольких мостовых переходов. Уже завершен ремонт зданий железнодорожных вокзалов Медвежья Гора, Кемь, Беломорск, Сегежа и Надвоицы, отмечается в пресс-релизе.

"К началу года обеспечено бесперебойное функционирование всех пунктов пропуска через государственную границу, расположенных на территории региона", - указано в сообщении. В аппарате Совбеза отметили также развитие инфраструктуры в рамках создания туристического кластера "Южная Карелия".

В сфере промышленности расширяются, в частности, мощности Онежского судостроительного завода. В настоящее время на этом предприятии ведется строительство пяти судов, а с момента возобновления производства в 2016 году здесь построено и передано заказчикам 16 судов различного типа, говорится в пресс-релизе.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.