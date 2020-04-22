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Пандемия коронавируса нового типа

В России потребление электроэнергии в апреле снизилось на 6,4%

При этом потребление домовладений возросло на 1,1%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Группа "Россети" зафиксировала снижение потребления электроэнергии в регионах присутствия с 1 по 15 апреля на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за влиянияния пандемии. Об этом говорится в материалах группы.

Потребление домовладений за этот период возросло на 1,1%.

Объемы полезного отпуска электроэнергии компаниями группы в марте 2020 года снизились на 3,4% по сравнению с мартом 2019 года из-за режима самоизоляции для предупреждения распространения коронавируса COVID-19.

На первой неделе самоизоляции снижение потребления электроэнергии без учета температурного фактора составило 3,5%, то уже на второй неделе темпы падения энергопотребления были не такие высокие, сообщали в Минэнерго.

Наибольшие темпы снижения потребления демонстрировали Москва, Московская область, центральный регион, Средняя Волга.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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