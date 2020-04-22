Мосбиржу попросили изменить правила торгов из-за волатильности цен на нефть

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась к Московской бирже с просьбой изменить процедуру проведения торгов и клиринга в связи с волатильностью стоимости нефти и связанных с ней финансовых инструментов. Письмо размещено на сайте ассоциации.

В письме НАУФОР просит предоставить участникам торгов возможность продолжать операции с производными финансовыми инструментами в отношении нефти и других базовых активов с отрицательными ценами, а также при достижении границы ценового коридора производного финансового инструмента в ходе вечерней торговой сессии.

"С учетом того, что иностранные биржи допускают возможность торгов в аналогичных условиях базовыми активами для финансовых инструментов, обращающихся на Московской бирже и сходными с торгуемыми на Московской бирже финансовыми инструментами, в том числе инструментами, цены которых используются для определения обязательств по соответствующим инструментам, чрезвычайно важно, чтобы и Московская биржа предоставляла российским участникам торгов возможность совершать операции, даже после превышения лимитов колебаний цен сделок, а также перехода цен в отрицательные значения. В противном случае российские участники торгов будут лишены возможности минимизировать свои убытки и максимально быстро закрывать позиции", - говорится в письме НАУФОР.

В письме также отмечается, что вероятность значительного изменения цен на обращающиеся на Мосбирже производные финансовые инструменты, в том числе с переходом в область отрицательных чисел, сохраняется, в связи с чем НАУФОР просит биржу принять решение в кратчайшие сроки.