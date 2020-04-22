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Около 80% иностранных производителей лекарств подключились к системе маркировки в России

В настоящее время в системе мониторинга движения лекарственных препаратов зарегистрировано 292 иностранных производителя

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 80% иностранных фармпроизводителей, поставляющих свою продукцию в РФ, подключились к системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), сообщила в среду пресс-служба оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"На текущий момент в системе МДЛП зарегистрировано 292 иностранных производителя. Это почти 80% производителей, препараты которых активно обращаются в России, и покрывает более 90% оборота импортных препаратов на российском рынке", - говорится в сообщении.

В ЦРПТ выразили уверенность, что как российские, так и иностранные компании отрасли в большинстве готовы к обязательной маркировке с 1 июля 2020 года.

По статистике Росздравнадзора, всего в России зарегистрировано 667 иностранных производителей лекарств, из которых активный импорт и дистрибуцию в Россию осуществляют 377 компаний.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.

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