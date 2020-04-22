Цена на нефть Urals снизилась до $11,59

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе на 21 апреля вслед за Brent снизилась на $5,92 за баррель, до $11,59. Об этом говорится в материалах агентства Argus.

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Скидка на Urals осталась прежней - $1,75 за баррель. В Средиземноморье стоимость партий Urals объемом по 80 тыс. тонн 21 апреля снизилась на $5,17 за баррель, до $12,09. Это стало минимальным значением с марта 1999 года, когда цена опускалась до $11,74, говорится в материалах агентства.

Стоимость майских фьючерсов WTI на нью-йоркской бирже Nymex 20 апреля, накануне истечения срока действия этих контрактов, стала отрицательной. Как пишет Argus, доплата за отгрузку майских объемов объясняется отсутствием резервуаров для хранения нефти в Кушинге (Оклахома) - центре ценообразования на рынке WTI.

Стоимость июньских фьючерсов нефти сорта Brent 22 апреля в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 8,43% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $17,7 за баррель. В свою очередь сорт WTI растет 0,61% - до $11,64 за баррель.