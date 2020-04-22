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Силуанов избран председателем совета управляющих Нового банка развития БРИКС

Вице-председателем совета назначена министр финансов Индии Нирмала Ситараман

ТАСС, 22 апреля. Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС назначил своим председателем министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, опубликованном в среду по итогам состоявшегося 20 апреля в удаленном формате пятого ежегодного заседания совета.

"Совет управляющих НБР избрал своим председателем министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-председателем совета назначена министр финансов Индии Нирмала Ситараман", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Они будут занимать данные должности до следующего ежегодного заседания совета, которое состоится в 2021 году в России.

Совет управляющих НБР БРИКС также принял решение о проведении в мае специального заседания для выбора следующего президента этого финансового института.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI саммита БРИКС в Форталезе (Бразилия) в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичИндияРоссия
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