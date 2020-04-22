Силуанов избран председателем совета управляющих Нового банка развития БРИКС

ТАСС, 22 апреля. Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС назначил своим председателем министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, опубликованном в среду по итогам состоявшегося 20 апреля в удаленном формате пятого ежегодного заседания совета.

"Совет управляющих НБР избрал своим председателем министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-председателем совета назначена министр финансов Индии Нирмала Ситараман", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Они будут занимать данные должности до следующего ежегодного заседания совета, которое состоится в 2021 году в России.

Совет управляющих НБР БРИКС также принял решение о проведении в мае специального заседания для выбора следующего президента этого финансового института.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI саммита БРИКС в Форталезе (Бразилия) в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.