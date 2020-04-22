Ретейлеры не наблюдают резкого роста спроса и цен на соль

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Торговые сети не наблюдают резкого роста спроса и повышения цен на соль из-за публикации Минздравом России рекомендации использовать соляной раствор для профилактики заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят крупнейшие ретейлеры страны.

"На данный момент спрос аналогичен показателям 2019 года, резких изменений спроса или роста цен в рознице на соль не наблюдается", - отметили в АКОРТ.

Как отметили в ассоциации, основной пик спроса на соль пришелся на середину и вторую половину марта 2020 года, когда покупатели делали запасы продуктов с длительным сроком хранения. "В этот период в пиковые моменты по сравнению с 2019 годом спрос в категории вырастал в среднем в 5-15 раз", - уточнили в АКОРТ.

По данным аналитиков "больших данных" X5 Retail Group, в период с 9 по 22 марта продажи соли выросли в 19,7 раза.

В "Ашане" ТАСС сообщили, что только с 9 по 13 апреля торговая сеть наблюдала кратковременный прогресс продаж на 15% и далее возврат спроса к обычному уровню. В "Ленте" также отметили, что не наблюдают резкого роста продаж соли. Всплеск в торговой сети приходился на середину марта, когда покупатели делали массовые закупки.

Ранее заместитель председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов сообщил ТАСС, что производители соли отмечают увеличение заказов после публикации рекомендаций Минздрава о промывке слизистых оболочек носа соляным раствором для профилактики заражения коронавирусом нового типа. Количество заказов на поставки соли, получаемых производителями со стороны дистрибьюторов, выросло на 20%.