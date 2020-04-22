{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦРПТ: маркировка молочной продукции в промышленных объемах готова к запуску

Маркировкой займется компания "Вакинское Агро"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Компания "Вакинское Агро" стала первым в России предприятием, готовым к запуску маркировки продукции в промышленных объемах на одной из линий завода, сообщает в среду пресс-служба оператора маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Вакинское Агро", один из активных участников эксперимента по маркировке молочной продукции, внедрилo на своем заводе в Рязанской области маркировку молока в пластиковых бутылках в режиме 24/7", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, операторы на линии прошли необходимое обучение и готовы к работе с системой маркировки.

В ЦРПТ отметили, что в ближайшем будущем запланировано оснащение оборудованием для маркировки новых линий "Вакинского Агро".

"В продолжение эксперимента по маркировке молочной продукции мы выведем все типы предприятий - крупных, средних и малых производителей - и все виды продукции на стадию промышленного внедрения", - приводит пресс-служба ЦРПТ слова руководителя товарной группы "Молоко" Алексея Сидорова.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года, но затем срок его завершения был перенесен на 31 марта. За его продление неоднократно выступал Минпромторг РФ. В начале апреля правительство России в очередной раз продлило эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 декабря 2020 года.

Реклама на ТАСС
Крымский банк подключили в системе быстрых платежей
Жители региона могут осуществлять переводы на карты других банков по номеру телефона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС