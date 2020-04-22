ЦРПТ: маркировка молочной продукции в промышленных объемах готова к запуску

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Компания "Вакинское Агро" стала первым в России предприятием, готовым к запуску маркировки продукции в промышленных объемах на одной из линий завода, сообщает в среду пресс-служба оператора маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Вакинское Агро", один из активных участников эксперимента по маркировке молочной продукции, внедрилo на своем заводе в Рязанской области маркировку молока в пластиковых бутылках в режиме 24/7", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, операторы на линии прошли необходимое обучение и готовы к работе с системой маркировки.

В ЦРПТ отметили, что в ближайшем будущем запланировано оснащение оборудованием для маркировки новых линий "Вакинского Агро".

"В продолжение эксперимента по маркировке молочной продукции мы выведем все типы предприятий - крупных, средних и малых производителей - и все виды продукции на стадию промышленного внедрения", - приводит пресс-служба ЦРПТ слова руководителя товарной группы "Молоко" Алексея Сидорова.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года, но затем срок его завершения был перенесен на 31 марта. За его продление неоднократно выступал Минпромторг РФ. В начале апреля правительство России в очередной раз продлило эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 декабря 2020 года.