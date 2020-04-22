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ВТБ приостановил оптимизацию персонала

Банк не планирует проводить процедуры по сокращению штата

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ в связи с возможными экономическими последствиями коронавируса принял решение приостановить ранее запланированную оптимизацию персонала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"На данный момент ВТБ не планирует проводить процедуры по сокращению штата, связанные с возможными экономическими последствиями коронавируса. Кроме того, ВТБ как социально ответственный работодатель приостановил ранее запланированные в целях повышения своей эффективности активности по оптимизации персонала", - сказали в пресс-службе.

В ВТБ добавили, что банк продолжает набор сотрудников на все открытые вакансии. При этом особенно активно идет набор на позиции в сфере IT, розницы, а также среднего и малого бизнеса.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация не планирует сокращать сотрудников в текущем году, но приостановит набор работников в ряде подразделений.

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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