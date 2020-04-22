{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российский рынок акций ускорил рост

Индекс Мосбиржи поднялся на 2,27%, РТС - на 3,3%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов на Московской бирже. Так, индекс РТС вырос на 3,33%, до 1045,89 пункта, индекс Мосбиржи - на 2,27%, до отметки в 2544,47 пункта., свидетельствуют данные торговой площадки.

Лидерами роста в ходе торговой сессии стали обыкновенные акции (+5,56%) и префы (+4,77%) "Мечела", обыкновенные акции "Татнефти" (+4,66%), Мосбиржи (+4,41%), "Сургутнефтегаза" (+4,19%), префы "Татнефти" (+3,95%), акции Polymetal (+3,85%), "Полюса" (+3,65%), "Русгидро" (+3,41%) и "Распадской" (+3,32%).

По данным на 12:15 мск, доллар торгуется на уровне 76,73 рубля (-0,45%), евро - 83,38 рубля (-0,4%).

Цена июньского фьючерса нефти Brent снижается на 7,86%, до $17,81 за баррель.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Крымский банк подключили в системе быстрых платежей
Жители региона могут осуществлять переводы на карты других банков по номеру телефона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС