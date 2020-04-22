Российский рынок акций ускорил рост

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов на Московской бирже. Так, индекс РТС вырос на 3,33%, до 1045,89 пункта, индекс Мосбиржи - на 2,27%, до отметки в 2544,47 пункта., свидетельствуют данные торговой площадки.

Лидерами роста в ходе торговой сессии стали обыкновенные акции (+5,56%) и префы (+4,77%) "Мечела", обыкновенные акции "Татнефти" (+4,66%), Мосбиржи (+4,41%), "Сургутнефтегаза" (+4,19%), префы "Татнефти" (+3,95%), акции Polymetal (+3,85%), "Полюса" (+3,65%), "Русгидро" (+3,41%) и "Распадской" (+3,32%).

По данным на 12:15 мск, доллар торгуется на уровне 76,73 рубля (-0,45%), евро - 83,38 рубля (-0,4%).

Цена июньского фьючерса нефти Brent снижается на 7,86%, до $17,81 за баррель.