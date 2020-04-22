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На Хайнане вывели новый сорт риса

Его урожайность превышает 300 ц/га

ХАЙКОУ /Китай/, 22 апреля. /ТАСС/. Исследователи селекционной базы "Наньфань" в городе Санья в южной китайской провинции Хайнань вывели новый сорт гибридного риса с максимальной урожайностью 313 ц/га. Как сообщил портал "Нунтуншэ", его выращивание способно значительно повысить производительность посевных площадей провинции.

Как указывается в материале, новый сорт обладает "рекордной для Китая урожайностью". Для растения характерны крупный колос, большое количество зерен, а также высокая устойчивость к внешней среде, передает портал.

"Остров Хайнань - это уникальная природная теплица с теплым климатом и достаточным количеством солнечного света", -сказал селекционер нового сорта, эксперт в области выращивания риса Лю Чжибинь. "Первоначальная оценка показала, что новый сорт риса демонстрирует не только высокую урожайность, но и устойчивость к полеганию", - подчеркнул он.

В настоящее время на Хайнане выращивается 113 сортов риса суходольным методом, также строятся ирригационные системы для проливного производства. В частности, в городском округе Вэньчан уже созданы два экспериментальных хозяйства, в которых отрабатывают выращивание риса проливным методом.

Как ранее сообщила газета "Хайннаь жибао", в этом году провинция Хайнань намерена увеличить посевные площади для выращивания риса на 2,02% - до 132,2 тыс. га, а посевные площади для зерновых - до 287 тыс. га (рост на 350 га).

Теги
КитайХайнань
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