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Адыгея получит 5 млрд рублей из госбюджета на программу соцэкономразвития

В частности, региону предстоит решить вопросы энергодефицита

МАЙКОП, 22 апреля. /ТАСС/. Адыгея получит из федерального бюджета 5 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года, которую ранее утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

"Для реализации мероприятий индивидуальной программы в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 млрд рублей, - сказали в пресс-службе, отметив, что документ учитывает основные потребности региона, среди которых - решение вопросов энергодефицита. - Поэтому мероприятия программы по развитию энергетической инфраструктуры позволят создать условия для технологического присоединения объектов соцсферы, жилищного строительства, увеличат конкурентные преимущества республики по привлечению на свою территорию инвесторов".

Также в программе запланированы шаги по развитию транспортной инфраструктуры, созданию условий для развития малого и среднего бизнеса, промышленной зоны "Яблоновская" с преференциями для бизнеса, увеличению грантовой поддержки аграриев, субъектов малого и среднего предпринимательства, использованию механизмов льготного кредитования.

"Реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, туризма позволит создать новые рабочие места, условия для развития экономики и повышения потребительской способности населения", - добавили в пресс-службе.

Мероприятия также направлены на повышение доступности здравоохранения, культуры и спорта за счет развития социнфраструктуры. Предусмотрены комплексные меры по снижению уровня бедности и повышению качества жизни населения.

"Индивидуальная программа является дополнительным существенным инструментом для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата в регионе, - цитирует пресс-служба Кумпилова, который отметил, что федеральный центр предоставляет возможности для развития региона по всем ключевым направлениям деятельности. - Наша задача - эффективно реализовать весь план мероприятий, достичь целевых показателей. Убежден, что при дальнейшем взаимодействии с федеральным центром эта работа даст серьезный стимул как для роста экономики региона, так и для решения социальных задач, позволит улучшить качество жизни людей".

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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