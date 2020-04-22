Песков: требования врачей по обеспечению СИЗ должны быть адресованы власти, а не СМИ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Требования врачей обеспечить их средствами индивидуальной защиты должны выполняться, но они должны быть адресованы властям, а не СМИ. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые требования врачей в этом плане должны исполняться", - подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил, что "врачи могут и должны доводить свои потребности до компетентных властей в своих регионах".

"Вместе с тем, именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и средства массовой информации. Регионы обладают необходимым потенциалом для того, чтобы закрывать этот дефицит и им помогает федеральный центр в этом, - сделал особый акцент Песков. - Но ситуация, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик и накручивания ситуации, неуместна и недопустима".