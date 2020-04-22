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Пандемия коронавируса нового типа

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки предприятий

Льготы предусмотрены по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, единому сельхозналогу и упрощенной системе налогообложения

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки хозяйствующих субъектов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, льготы предусмотрены по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), единому сельхозналогу и упрощенной системе налогообложения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Проект этого закона был внесен правительством РФ в пакете антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей.

В частности, в Налоговый кодекс вносятся изменения, предусматривающие, что расходы организации на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом, будут при исчислении налога на прибыль относиться к расходам, не связанным с производством и реализацией товаров, работ и услуг. Эти расходы будут относиться к затратам предприятий, с них налог на прибыль не будет уплачиваться. К затратам предприятий будут также отнесены расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов госвласти.

Также при определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией из-за коронавирусной инфекции. Эти субсидии получают налогоплательщики, включенные по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики. Перечень таких отраслей утверждает правительство РФ. Налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, дается право перейти до окончания налогового периода 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из фактической прибыли.

От обложения НДФЛ освобождаются доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, а также пациентам из групп риска заражения. Также от НДФЛ освобождаются субсидии, которые получают из федерального бюджета предприятия, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущих деятельность в наиболее пострадавших в условиях пандемии отраслях экономики.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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