Песков: мнение Грефа о налоге на доходы по вкладам авторитетно, но мера уже формализована

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Мнение главы Сбербанка Германа Грефа о введении налога на доходы по вкладам авторитетно, но эта мера уже формализована. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление топ-менеджера банка, выступившего против нового налога.

"Мнение Грефа очень авторитетно, он обладает огромнейшим опытом и экспертными экономическими знаниями. Но тем не менее, это [введение налога на доходы от вкладов] было инициативой и правительства, и президента, которая уже формализована", - сказал представитель Кремля.

Греф ранее выступил против введения налога на доходы по вкладам. По мнению главы госбанка, проблема администрирования и негативные эффекты превышают потенциальные плюсы от сбора данного налога.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога в 13% на доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн рублей. Налог начнет действовать с 2021 года.