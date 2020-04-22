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Объем повседневных расходов россиян с 13 по 19 апреля вырос на 25%

В среднем среднестатистическая семья потратила на повседневные товары более 4 тыс. рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Среднестатистическая российская семья тратила на повседневные товары с 13 по 19 апреля 2020 года в среднем 4,4 тыс. рублей, на 24,9% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", изучившего данные о потреблении 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек.

"Недельные расходы россиян продолжили тенденцию прошлой недели и выросли еще сильнее. На неделе с 13 по 19 апреля объем повседневных расходов в России резко вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4 413 рублей, что на 24,9% больше, чем неделей ранее", - говорится в исследовании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в этот период оказались выше на 47 рублей или на 1,1%. Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 879 рублей больше, чем неделей ранее.

На 15 неделе этого года с 6 по 12 апреля расходы выросли на 4,7% по сравнению с неделей с 30 марта по 5 апреля (расходы упали на 47,6% по сравнению с неделей 23-29 марта, когда расходы составляли в среднем 6,4 тыс. рублей). С 16 по 22 марта потребители потратили рекордные 6,6 тыс. рублей, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

"Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 13 по 19 апреля оказались ниже среднего значения на 25 рублей или 0,6%", - отмечают эксперты.

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