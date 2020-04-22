Крымский банк подключили в системе быстрых платежей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, стал участником системы быстрых платежей (СБП), благодаря чему жители региона могут осуществлять переводы на карты других банков по номеру телефона, сообщила в пресс-службе банка.

"РНКБ Банк стал участником системы быстрых платежей. Теперь клиенты банка - физические лица могут совершать переводы средств со счета на счет (карту) через мобильное приложение и интернет-банк в режиме реального времени в любой банк, являющийся участником CБП. Денежные средства мгновенно зачисляются на счет получателя. Для совершения перевода достаточно указать номер телефона получателя и выбрать нужный банк из списка участников СБП", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в среднем за сутки в банке осуществляют около 13 тысяч переводов с карты на карту, при этом клиенты охотно пользуются возможностью мгновенных переводов по номеру телефона владельцам карт РНКБ. "Благодаря системе быстрых платежей моментальные переводы теперь можно осуществлять и на счета и карты других банков, и для этого не нужен ни номер карты, ни номер счета, ни другие реквизиты", - приводят в сообщении слова заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.

Система быстрых платежей - это сервис Банка России, позволяющий физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона на счет в любой банк - участник СБП, а также производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах и в интернете по QR-коду.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со стопроцентным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.