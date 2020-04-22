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Зеленский сообщил о решении ЕК выделить Украине €1,2 млрд финансирования

По словам украинского лидера, это - свидетельство того, что курс Киева на евроинтеграцию является верным

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Еврокомиссия объявила о решении выделить Киеву финансирование в размере €1,2 млрд. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства.

"Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине €1,2 млрд поддержки во время пандемии COVID-19. Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь", - заявил президент. По его словам, это является не только проявлением солидарности в трудные времена, но и свидетельством того, что курс Украины на евроинтеграцию является верным.

В сообщении отмечается, что средства ЕС дадут возможность "гарантировать макроэкономическую стабильность Украины", а также помогут государству в борьбе с коронавирусом.

Решение Еврокомиссии еще должно быть одобрено со стороны Европарламента и Совета ЕС. "Как только это произойдет, первый транш может быть выделен максимально быстро без дополнительных условий", - сказано в сообщении. Второй транш финансирования может быть предоставлен "после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов" в четвертом квартале 2020 года или в первой половине 2021 года.

В офисе главы государства напомнили, что ранее Еврокомиссия принимала решение о выделения Украине пакета помощи в размере €190 млн для поддержки системы здравоохранения страны и экономики. Еще €13 млн выделялись на "гуманитарные нужды Донбасса".

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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