Правительство Украины на время карантина ввело регулирование цен на некоторые товары

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины до конца карантина установило государственное регулирование цен на ряд продуктов питания, медикаментов и товаров медицинского назначения. Такое решение по инициативе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства принято на заседании в среду.

В список товаров, которые имеют особую социальную значимость, вошли крупа гречневая, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия украинского производства, пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушки куриные, минеральная вода без газа, сливочное масло жирностью 72,5%. В постановлении также указан ряд лекарственных препаратов, антисептиков и средств для дезинфекции, а также средств индивидуальной защиты.

В пояснительной записке к постановлению указано, что документ призван "стабилизировать ценовую ситуацию в период действия карантина", введенного из-за пандемии. Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на утро среды на Украине 6 592 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из-за коронавируса в стране скончалось 174 человека, 424 пациента выздоровели. Больше всего пациентов с данной инфекцией зафиксировано в Черновицкой области - 1053 человека, а также в Киеве - 989 человек. В стране с 12 марта действует, введен режим чрезвычайной ситуации.