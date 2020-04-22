Банк БРИКС готовится расширить программу помощи странам-членам в борьбе с коронавирусом

ШАНХАЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС готовится к расширению своей программы экстренной помощи странам-членам в борьбе с распространением коронавируса. С соответствующим заявлением выступил президент НБР Кундапур Ваман Каматх на состоявшемся 20 апреля пятом ежегодном заседании Совета управляющих банка, сообщает в среду пресс-служба финансового института.

"Три дня назад банк полностью перечислил экстренный заем Китаю в размере $1 млрд. На этой неделе мы представим Совету директоров экстренный заем Индии на $1 млрд. В настоящее время банк обсуждает с Бразилией и Южной Африкой предоставление каждой из стран займа в размере $1 млрд", - заявил президент НБР, добавив, что все три новых кредита "пойдут по тому же пути", что и предоставленный Китаю заем.

По словам Каматха, банк готов делать больше для своих стран-членов, чтобы помочь им в преодолении вызванного коронавирусом кризиса. "Банк обладает финансовыми возможностями для предоставления антикризисной помощи на общую сумму в $10 млрд", - сообщил он.

В марте этого года Совет директоров НБР одобрил предоставление 7 млрд юаней (почти $1 млрд) Китаю на борьбу с коронавирусом. Это первая программа банка по оказанию экстренной помощи в ответ на вспышку коронавируса в одной из стран-членов и крупнейший заем НБР по состоянию на сегодняшний день.