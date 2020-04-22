{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Банк БРИКС готовится расширить программу помощи странам-членам в борьбе с коронавирусом

Всего банк может предоставить $10 млрд

ШАНХАЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС готовится к расширению своей программы экстренной помощи странам-членам в борьбе с распространением коронавируса. С соответствующим заявлением выступил президент НБР Кундапур Ваман Каматх на состоявшемся 20 апреля пятом ежегодном заседании Совета управляющих банка, сообщает в среду пресс-служба финансового института.

"Три дня назад банк полностью перечислил экстренный заем Китаю в размере $1 млрд. На этой неделе мы представим Совету директоров экстренный заем Индии на $1 млрд. В настоящее время банк обсуждает с Бразилией и Южной Африкой предоставление каждой из стран займа в размере $1 млрд", - заявил президент НБР, добавив, что все три новых кредита "пойдут по тому же пути", что и предоставленный Китаю заем.

По словам Каматха, банк готов делать больше для своих стран-членов, чтобы помочь им в преодолении вызванного коронавирусом кризиса. "Банк обладает финансовыми возможностями для предоставления антикризисной помощи на общую сумму в $10 млрд", - сообщил он.

В марте этого года Совет директоров НБР одобрил предоставление 7 млрд юаней (почти $1 млрд) Китаю на борьбу с коронавирусом. Это первая программа банка по оказанию экстренной помощи в ответ на вспышку коронавируса в одной из стран-членов и крупнейший заем НБР по состоянию на сегодняшний день.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Российские туроператоры открыли бронирование туров на зиму раньше обычного
Продажи туров открыты как по России, так и по зарубежным направлениям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС