Акции "Мечела" растут на 18% на новостях о продаже доли в Эльгинском угольном комплексе

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Мечела" в ходе торгов на Московской бирже выросли на 18%, до 77,2 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:45 мск.

Акции компании прибавляют на фоне сообщений о том, что "Мечел" продал свою долю в 51% в Эльгинском угольном комплексе компании "А-Проперти" за 89 млрд рублей.

В пике роста акции компании достигали 77,82 рубля за бумагу, что на 19% выше уровня закрытия предыдущих торгов. К 13:55 мск акции замедлили рост, торгуются на уровне 75 рублей (+14,77%).

"Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже в пользу компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна своей 51%-ной доли в компаниях Эльгинского угольного комплекса - "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток" за 89 млрд рублей с учетом премии за контрольный пакет. Покупатель полностью погасил долг компании перед госкорпорацией "ВЭБ.РФ" в размере $107 млн.

С учетом ранее заключенного опциона на 49% долей в Эльгинском проекте "А-Проперти" сможет аккумулировать 100% проекта.

Одновременно со сделкой купли-продажи "Мечел" подписал с Газпромбанком и ВТБ соглашения о реструктуризации долга.

О проекте

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире, находится на юге Якутии. Его запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн.

"Мечелу" принадлежали по 51% в трех активах Эльгинского проекта - "Эльгаугле", "Эльга дороге" и "Мечел Транс Востоке". По 49% в этих компаниях у Газпромбанка.