Новгородская область увеличит дефицит бюджета, чтобы выделить деньги на борьбу с COVID-19

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 апреля. /ТАСС/. Дефицит бюджета Новгородской области увеличен на 1 млрд рублей, эти средства направят на борьбу с коронавирусом и его последствиями в регионе. Образовавшийся дефицит власти намерены покрыть кредитными ресурсами, сообщил в среду в ходе заседания облдумы заместитель председателя правительства региона Евгений Богданов.

Ранее регион создал фонд для устранения последствий распространения коронавируса в Новгородской области. В нем было зарезервировано 920,2 млн рублей региональных средств. В среду принято решение пополнить его еще на 1 млрд рублей.

"Проектом закона предлагается увеличить расходы на вышеуказанный резерв на 1 млрд рублей с последующим выделением правительством Новгородской области средств на мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией. В результате внесенных в областной бюджет изменений дефицит бюджета увеличится на сумму 1 млрд рублей и составит 2,9 млрд рублей. Источниками финансирования дефицита предусматривается привлечение кредитных ресурсов", - сказал он. Депутаты большинством голосов поддержали внесенные изменения в законопроект.

По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки в Новгородской области зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, на 22 апреля их количество выросло до 140. Четыре выздоровевших жителя региона выписаны из больницы, два пациента умерли.