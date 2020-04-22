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Пандемия коронавируса нового типа

Новгородская область увеличит дефицит бюджета, чтобы выделить деньги на борьбу с COVID-19

Его увеличили на 1 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 апреля. /ТАСС/. Дефицит бюджета Новгородской области увеличен на 1 млрд рублей, эти средства направят на борьбу с коронавирусом и его последствиями в регионе. Образовавшийся дефицит власти намерены покрыть кредитными ресурсами, сообщил в среду в ходе заседания облдумы заместитель председателя правительства региона Евгений Богданов.

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Ранее регион создал фонд для устранения последствий распространения коронавируса в Новгородской области. В нем было зарезервировано 920,2 млн рублей региональных средств. В среду принято решение пополнить его еще на 1 млрд рублей.

"Проектом закона предлагается увеличить расходы на вышеуказанный резерв на 1 млрд рублей с последующим выделением правительством Новгородской области средств на мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией. В результате внесенных в областной бюджет изменений дефицит бюджета увеличится на сумму 1 млрд рублей и составит 2,9 млрд рублей. Источниками финансирования дефицита предусматривается привлечение кредитных ресурсов", - сказал он. Депутаты большинством голосов поддержали внесенные изменения в законопроект.

По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки в Новгородской области зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, на 22 апреля их количество выросло до 140. Четыре выздоровевших жителя региона выписаны из больницы, два пациента умерли.

Теги
РоссияНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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