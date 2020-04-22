Более 14 тыс. потерявших работу во время пандемии москвичей получают пособия

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Около 18 тыс. москвичей признаны безработными по упрощенной схеме, введенной в конце марта, из них более 14 тыс. уже получают пособие. Об этом сообщил в среду оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"С 30 марта по поручению мэра Москвы введен упрощенный порядок признания безработных, вся служба занятости переведена на дистанционный формат работы. На данный момент 17,9 тысячи москвичей признаны безработными, из них более 14 тысяч уже получают пособие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если до пандемии уровень регистрируемой безработицы составлял 0,43% от экономического активного населения, то на сегодня он вырос и составляет 0,66%.

В соответствии с указом президента РФ с апреля пособие по безработице составляет 12 130 рублей для тех, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина также была введена региональная компенсационная выплата, которая вместе с федеральным пособием по безработице составляет 19 500 рублей. Встать на учет в качестве безработного и оформить пособие можно через интернет-портал центра "Моя работа" - czn.mos.ru. Сегодня в банке этого центра доступно порядка 40 тыс. вакансий, с 26 марта учреждение трудоустроило 1 364 человек.

"Центр занятости населения помогает не только с поиском работы, но и с освоением новой профессии. Перейдя на дистанционный формат оказания услуг, центр продолжает направлять безработных, москвичей старше 50 лет и мам с детьми-дошкольниками на профессиональное переобучение и переквалификацию, программы которых уже переведены в онлайн", - добавили в штабе.