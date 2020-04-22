Российские компании согласились ограничить качество онлайн-видео на фоне нагрузок на сеть

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Крупные российские интернет-компании согласились ограничить качество видео на своих сервисах и отключить автовоспроизведение роликов на фоне повышенных нагрузок на сеть. Об этом в ходе онлайн-форума "Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против COVID-19", организованного ComNews, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев направил письмо российским компаниям, распространяющим информацию в интернете, с просьбой ограничить качество видео на их сервисах (до 720p - для приложений, и до 1080p - для сайтов), а также отключить автовоспроизведение роликов на фоне повышенных нагрузок на сеть. Письмо было направлено в адрес компаний, которые числятся в реестре организаторов распространения информации в интернете. Туда, в том числе входят сервисы Mail.ru Group (в частности, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники"), "Яндекса", Rambler Group, Сбербанка.

"От всех основных компаний, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", Rambler Group, холдинг "Газпром-медиа", Сбербанк, получили информацию о том, что они применили эти меры. Самое неожиданное было то, что мы получили массу писем от мелких площадок, которые тоже это применили. То есть фактически массово эти требования были применены, хотя носили рекомендательный характер", - рассказал Иванов.

В целом, по его словам, сейчас, по оценкам операторов связи, нагрузка на сети находится в пределах 30-35%, но не является критичной. "В целом сети связи справляются с возросшей нагрузкой. К сожалению, не справляются сервисы. Непосредственно и по видео есть определенные сбои, и по различным сервисам онлайн-обучения", - констатировал он.

Однако министерство получает жалобы из регионов, где есть проблемы, в том числе и с пропускной способностью сети, уточнил замминистра. "Мы обратились и к спутниковым операторам, и к операторам, предоставляющим услуги в рамках универсальной услуги связи, с просьбой рассмотреть возможность [помочь]. Но такие возможности не неисчерпаемы, поэтому, к сожалению, в этом плане больших резервов нет. Хотя в целом связь работает достаточно устойчиво в этой непростой ситуации, и особенно внутри страны есть определенные резервы", - отметил он.

Также Иванов обратил внимание, что на загрузку сетей сейчас влияет не только повышенный спрос на интернет-сервисы: к примеру, в четыре раза выросло число массовых СМС-рассылок.