Мантуров: антисептиками в России обеспечены все категории потребителей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Все категории потребителей в РФ обеспечены антисептиками, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"На сегодняшний день уже выпускается более 300 тыс. литров (антисептиков) в сутки. Таким образом, по антисептикам на сегодняшний день вопросов нет, ими обеспечены все категории потребителей", - сказал он.

Министр напомнил, что до пандемии в РФ ежедневно производилось около 40 тыс. литров антисептиков.

ИВЛ

Россия в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в 8 раз, до 800 единиц. "За счет этих экстренных решений в апреле будет увеличено производство ИВЛ в восемь раз - со 100 в марте до 800 единиц", - сказал Мантуров. В мае РФ выйдет на выпуск 2,5 тыс. штук, в июне - на 3,5 тыс., добавил он.