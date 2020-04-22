Российские туроператоры открыли бронирование туров на зиму раньше обычного

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Работающие на российском рынке туроператоры на фоне ситуации с коронавирусом раньше обычного открыли бронирование туров на зиму, а также на лето следующего года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Акции раннего бронирования на зиму и лето-2021 открыли практически все игроки, работающие на чартерной перевозке, а также ведущие туроператоры, формирующие продукт на регулярных рейсах", - отмечает ассоциация.

Продажи туров на зиму открыты по России, а также по таким зарубежным направлениям, как Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, ОАЭ, Турция, Индия, Куба, Мексика, Доминикана, Андорра, Болгария, Австрия, Франция, Финляндия, Бахрейн.

На следующий летний сезон сейчас уже можно приобрести туры помимо внутренних направлений в такие страны как Турция, Черногория, Хорватия, Тунис, Греция, Испания, Италия, Таиланд, Иордания и другие.

Чтобы привлечь туристов, туроператоры предлагают скидки на проживание и различные программы по оплате тура по частям, отмечается в сообщении АТОР.