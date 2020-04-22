{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Российские туроператоры открыли бронирование туров на зиму раньше обычного

Продажи туров открыты как по России, так и по зарубежным направлениям

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Работающие на российском рынке туроператоры на фоне ситуации с коронавирусом раньше обычного открыли бронирование туров на зиму, а также на лето следующего года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Акции раннего бронирования на зиму и лето-2021 открыли практически все игроки, работающие на чартерной перевозке, а также ведущие туроператоры, формирующие продукт на регулярных рейсах", - отмечает ассоциация.

Продажи туров на зиму открыты по России, а также по таким зарубежным направлениям, как Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, ОАЭ, Турция, Индия, Куба, Мексика, Доминикана, Андорра, Болгария, Австрия, Франция, Финляндия, Бахрейн.

На следующий летний сезон сейчас уже можно приобрести туры помимо внутренних направлений в такие страны как Турция, Черногория, Хорватия, Тунис, Греция, Испания, Италия, Таиланд, Иордания и другие.

Чтобы привлечь туристов, туроператоры предлагают скидки на проживание и различные программы по оплате тура по частям, отмечается в сообщении АТОР.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Новак не поддержал предложение о временной приостановке демпфера
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил выйти из демпфирующего соглашения на два-три месяца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС