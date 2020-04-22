{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

РФПИ запускает программу поддержки инвестпроектов в регионах в условиях пандемии

Заявки на финансирование таких проектов будут рассматриваться в ускоренном порядке

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр привлечения инвестиций в регионы запускают специальную программу поддержки региональных инвестиционных проектов в условиях принимаемых мер по противодействию распространению коронавируса, говорится в сообщении РФПИ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В рамках этой программы будет применяться ускоренная процедура анализа региональных проектов, направленных на производство оборудования и продукции для профилактики и борьбы с коронавирусом. Заявки на финансирование таких проектов также будут рассматриваться в ускоренном порядке.

"РФПИ также готов рассматривать различные варианты сотрудничества с лидирующими и перспективными региональными компаниями, попавшими в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса", - отмечается в сообщении фонда.

Информацию о таких компаниях РФПИ получает благодаря совместной работе с Советом Федерации, администрациями субъектов и другими институтами развития.

Также фонд инициировал информационный обмен с федеральными и региональными институтами развития, региональными администрациями, бизнес-объединениями и общественными организациями для координации усилий по поддержке компаний, деятельность которых относится к сфере борьбы с коронавирусом и которым, в частности, требуются ресурсы для удовлетворения растущего спроса на их продукцию и услуги.

"Мы готовы поддержать инвестициями компании из субъектов РФ, которые вовлечены в разработку технологий и производство оборудования, средств защиты и профилактики вируса. Ожидаем включения представителей регионов в совместную работу и активную подачу заявок", - приводятся в пресс-релизе слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Новак не поддержал предложение о временной приостановке демпфера
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил выйти из демпфирующего соглашения на два-три месяца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС