РФПИ запускает программу поддержки инвестпроектов в регионах в условиях пандемии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр привлечения инвестиций в регионы запускают специальную программу поддержки региональных инвестиционных проектов в условиях принимаемых мер по противодействию распространению коронавируса, говорится в сообщении РФПИ.

В рамках этой программы будет применяться ускоренная процедура анализа региональных проектов, направленных на производство оборудования и продукции для профилактики и борьбы с коронавирусом. Заявки на финансирование таких проектов также будут рассматриваться в ускоренном порядке.

"РФПИ также готов рассматривать различные варианты сотрудничества с лидирующими и перспективными региональными компаниями, попавшими в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса", - отмечается в сообщении фонда.

Информацию о таких компаниях РФПИ получает благодаря совместной работе с Советом Федерации, администрациями субъектов и другими институтами развития.

Также фонд инициировал информационный обмен с федеральными и региональными институтами развития, региональными администрациями, бизнес-объединениями и общественными организациями для координации усилий по поддержке компаний, деятельность которых относится к сфере борьбы с коронавирусом и которым, в частности, требуются ресурсы для удовлетворения растущего спроса на их продукцию и услуги.

"Мы готовы поддержать инвестициями компании из субъектов РФ, которые вовлечены в разработку технологий и производство оборудования, средств защиты и профилактики вируса. Ожидаем включения представителей регионов в совместную работу и активную подачу заявок", - приводятся в пресс-релизе слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.