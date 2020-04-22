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Пандемия коронавируса нового типа

Исследование: на восстановление бизнеса после пандемии понадобится более двух лет

По данным Центра стратегических разработок и IFORS, среди наиболее важных проблем, с которыми столкнется бизнес, предприниматели называют повышение закупочных цен, падение спроса и отток клиентов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. На восстановление подавляющего большинства компаний (94%) к показателям 2019 года понадобится более двух лет в случае, если ограничительные меры в связи с пандемией будут сняты в середине июня текущего года. Такие данные представила в среду директор по развитию исследовательско-консалтинговой компании IFORS Юлия Ермоленко в ходе круглого стола на тему "Проблемы и перспективы развития российского малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса", который прошел на площадках ТАСС и ВЦИОМ.

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Исследование "Бизнес-климат. Результаты еженедельного мониторинга деловой среды в России" проводилось Центром стратегических разработок совместно с IFORS.

"Бизнес очень чувствителен к периоду отмены ограничений: если они будут сняты в середине июня, то каждая пятая компания будет восстанавливаться больше года", - говорится в исследовании.

Среди наиболее важных проблем, с которыми столкнется бизнес при восстановлении деятельности после снятия ограничений, предприниматели называют повышение закупочных цен, падение спроса и отток клиентов, сокращение заработных плат, необходимость погашения задолженностей, в том числе, по налогам и сборам, недоступность финансирования, сокращение сотрудников, а также недостаток оборотных средств. Кроме того, предприниматели опасаются ухода с рынка поставщиков, нарушения логистических цепочек, расторжения арендных договоров и затраты на поиск и подбор персонала.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране с 30 марта по 30 апреля нерабочих дней с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в стране. В большинстве регионов указами местных властей на этот период была ограничена или временна прекращена работа ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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