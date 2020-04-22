Краснодарский край получил более 2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Краснодарский край, где развернуто 85% коечного фонда для пациентов с COVID-19, получил более 2 млрд рублей федеральной господдержки на закупку медицинского оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края в среду.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило более 36 млрд рублей на новые заявки регионов на оборудование и дооснащение коечного фонда для борьбы с коронавирусом. До этого на поддержку регионального здравоохранения ранее уже были направлены значительные ресурсы, более 50 млрд рублей, в том числе свыше 33 млрд рублей - на переоборудование стационаров и оснащение коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 17,7 млрд рублей было выделено на закупку современного медицинского оборудования и техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких и машины скорой помощи.

"Глава региона поблагодарил правительство РФ за поддержку, оказанную краю. Кубань уже получила 2,26 млрд рублей на оборудование инфекционных госпиталей. Средства пойдут на закупку аппаратов ИВЛ, УЗИ, рентген-аппаратов, лекарств, защитных масок и костюмов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на данный момент в регионе развернуты 2 431 коек, что составляет 85% от необходимого количества. По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки на Кубани зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом, всего на Кубани 481 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 37 детей, 88 человек выписаны, зафиксировано 11 летальных исходов.