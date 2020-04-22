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Поставщик картофеля фри для McDonald's в России временно приостановил работу завода

Это связано со снижением потребления на фоне закрытия ресторанов общественного питания

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Поставщик картофеля фри для McDonald's в России - группа компаний "Белая дача" - временно приостановил работу завода из-за снижения потребления на фоне закрытия в России ресторанов общественного питания. Об этом в эфире проекта РБК "Бизнес на карантине" сообщил основатель группы Виктор Семенов.

По его словам, в Европе потребление картофеля фри сократилось на 80%, а в России у "Белой дачи" заказывают "меньше 10% картофеля". Выручка от кейтеринга, основного канала продажи для "Белой дачи", упала на 60%, в ретейле производитель пока сохраняет свои позиции.

"Мы сейчас завод закрыли на пять месяцев. Людям платим зарплату, кого-то отправили в отпуска", - сообщил он.

По его словам, в июле и августе завод должен был планово уйти на каникулы, но из-за пандемии коронавируса "к этим двум месяцам добавились еще три". Продукцию, которую не востребована в общепите, "Белая дача" вместе с фермерами пытается продать на рынке. Но некоторых покупателей смущает внешний вид селекционного картофеля, который отличается высоким содержанием белка и увеличенными для изготовления соломки размерами. "Если мы его не продадим, мы вынуждены будем его выкупить у фермеров и отвести к хрюшкам", - отметил он.

"Надеемся, что к 1 августа рынок оживет. У нас на складах более 20 тыс. тонн готового картофеля, который мы готовили к лету, когда мы в любом случае два месяца не работаем, потому что так технология построена", - отметил он.

Семенов также отметил, что компания планирует расширить присутствие в торговых сетях и запустить несколько рецептов для приготовления картофеля фри в домашних условиях.

Представитель McDonald's в России сообщил ТАСС, что "данная ситуация не отразится на McDonald's".

Группа компаний "Белая Дача" совместно с международным агрохолдингом Lamb Weston Meijer открыла в Липецке завод по производству картофеля фри в 2018 году. Мощность производства составляет до 100 тыс. тонн готовой продукции в год.

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