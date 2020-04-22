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Новак не поддержал предложение о временной приостановке демпфера

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил выйти из демпфирующего соглашения на два-три месяца

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак не поддержал предложение справороссов о временной приостановке демпфирующего механизма. Об этом в среду сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов по итогам видеоконференции депутатов Госдумы с главой Минэнерго.

По словам Миронова, Новак сам затронул тему цен на топливо, подчеркнув, что стоимость бензина сейчас не растет. "Я сказал, что нужно предпринять меры [для снижения цены на топливо], выйти из этого демпфирующего соглашения, допустим, на 2-3 месяца. А он мне сказал: "Как мы потом будем снова повышать? - отметил парламентарий. - Новак сказал: "Я лично против", но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение..., то он готов подключаться". Депутат уточнил, что планирует обратиться с этой инициативой напрямую к президенту РФ.

"Демпфирующий механизм хорош для мирного времени, а сейчас нужны экстраординарные меры, потому что падение спроса на бензин не только связано с тем, что люди не ездят, а людям не на чем ездить. Огромное падение спроса и у малого бизнеса, и у населения", - считает лидер справороссов. Предложение о приостановке демпфера, добавил Миронов, было поддержано главой ЛДПР Владимиром Жириновским, при этом единороссы выступили против.

В среду депутаты Госдумы провели видеоконференцию с министром энергетики. Со стороны парламентариев в ней приняли участие спикер нижней палаты Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), руководители фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия", а также несколько председателей комитетов.

Чтобы компенсировать нефтяникам потери от поставок топлива на внутренний рынок по фиксированный цене при гораздо более высокой экспортной альтернативе, правительство с 1 января 2019 года ввело в действие демпфирующий механизм. Он предусматривал, что государство возмещает компаниям до 60% разницы между условной внутренней ценой на топливо и более высокими экспортными ценами. С 1 июля 2019 года размер компенсации вырос до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичМиронов, Сергей МихайловичРоссия
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