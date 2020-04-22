Неверов просит Новака отменить авансовые платежи за электроэнергию для предприятий

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в среду в ходе видеоконференции попросил министра энергетики Александра Новака изучить возможность ухода от авансовой системы платежей за электроэнергию для предприятий, а также проработать вопрос урегулирования тарифов на электроэнергию для сельхозпроизводителей и проконтролировать ситуацию с ценами на газ для граждан.

В частности, подчеркнул Неверов, необходимо рассмотреть возможность ухода от авансовой системы оплаты электроэнергии для предпринимателей и ввести систему оплаты по факту потребленной электроэнергии. "Сегодня предприниматели, особенно малый и средний бизнес, не знают, будут ли они завтра работать или нет, а электроэнергию уже авансом оплатили", - приводит слова депутата его пресс-служба. Так, уверен депутат, оплата по факту поможет поддержать малый и средний бизнес, который пострадал от распространения коронавирусной инфекции в РФ.

Кроме того, Неверов в ходе своего выступления поднял вопрос завышенных тарифов на электроэнергию для аграриев. "Нам нужно сесть и договориться о том, что нужно сделать по конкретным направлениям. У сельхозпроизводителей возникает вопрос, почему им приходится платить в полтора-два раза больше", - отметил он. Депутат напомнил, что срок исполнения поручения президента по этому вопросу истек 31 марта, однако по факту для сельхозпроизводителей "ничего не изменилось".

Помимо этого, Неверов также обратил внимание Новака на жалобы граждан в регионах из-за резкого скачка цен на пропан, поставляемый в газовых баллонах. По его словам, под ударом оказались сельские местности и территории с низким уровнем газификации. Так, отметил Неверов, некоторые поставщики "иногда вообще отказывают в поставках, и люди оказываются без этого важного ресурса", в связи с чем необходимо урегулировать ситуацию. Новак в свою очередь согласился с необходимостью проработать поставленные Неверовым вопросы.